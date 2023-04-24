Россиянам рассказали о несгораемости цифрового рубля

Финансовый аналитик Антонов: цифровой рубль не может сгореть ни физически, ни виртуально

Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал об особенностях цифрового рубля. Он не может сгореть ни физически, как наличные, ни виртуально, как криптовалюта, которую переслали по некорректному адресу, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

«В инструкции, опубликованной на сайте Центробанка, есть конкретный ответ на вопрос, может ли "сгореть" цифровой рубль: нет, не может», — заверил аналитик.

В Центробанке приводят в пример безналичные рубли на банковских картах, которые есть у каждого россиянина. Они также не сгорают, так как безналичный рубль — это форма обычного бумажного рубля. В свою очередь, цифровой рубль просто третья форма валюты, поэтому равноценна с наличными и безналичными средствами.

Антонов предположил, что опасения россиян связаны с тем, что многие не понимают, что такое цифровой рубль и относятся к нему как к бонусным баллам. По словам аналитика, важное отличие такой формы валюты от криптовалют в несгораемости. Даже в том случае, если его отправить на некорректный адрес.

Цифровой рубль не сгорит и как бумажка. Однако на него могут отрицательно повлиять инфляция, а также продолжающееся падение покупательной способности отечественной валюты. Он обесценится точно так же, как и две другие формы денег, заключил Владислав Антонов.

21 апреля экономист Павел Сигал в интервью «Ленте.ру» заявил, что цифровой рубль не является аналогом выпуска рубля в физической массе, потому он не сможет стать причиной роста инфляции. Напротив, это большой шаг в направлении диджитализации и более безопасных сделок.