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10:58, 24 апреля 2023Мир

Нарышкин заявил о желании Польши устроить геополитический передел

Глава СВР Нарышкин: для Польши на фоне СВО острее звучит тема геополитического передела

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти Польши желают устроить геополитический передел на фоне проведения специальной военной операции России на Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на ее главу Сергея Нарышкина. Об этом пишет РИА Новости.

«По поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», — сказано в сообщении.

Ранее обозреватель издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский озвучил мнение, что поток беженцев из Украины превратил Польшу в двунациональную страну. По его словам, в настоящее время на долю украинцев приходится более восьми процентов от всего населения Польши.

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Виктория Кондратьева
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