Нарышкин заявил о желании Польши устроить геополитический передел

Глава СВР Нарышкин: для Польши на фоне СВО острее звучит тема геополитического передела

Власти Польши желают устроить геополитический передел на фоне проведения специальной военной операции России на Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на ее главу Сергея Нарышкина. Об этом пишет РИА Новости.

«По поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», — сказано в сообщении.

Ранее обозреватель издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский озвучил мнение, что поток беженцев из Украины превратил Польшу в двунациональную страну. По его словам, в настоящее время на долю украинцев приходится более восьми процентов от всего населения Польши.