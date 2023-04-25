Раскрыта судьба секретного рецепта крылышек KFC после ребрендинга в России

Топ-менеджер «Юнирест» Елисеева сообщила, что вкус крылышек в Rostic's останется прежним

Секретом рецепта для крылышек ни в KFC, ни в Rostic's не обладают, однако вкус продукта останется прежним, заявила директор по операционной деятельности «Юнирест» Ольга Елисеева, передает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-подхода по случаю открытия флагманского ресторана в Москве.

«Секретом рецепта, поскольку его хранят несколько человек, мы не обладаем ни в KFC, ни в Rostic's. Но поставщики, которые нас обеспечивают правильными специями — они все с нами продолжат работу. Поэтому вкус продукта останется тот же самый», — сказала она.

25 апреля в Москве после ребрендинга открылся флагманский ресторан Rostic's. «Лента.ру» опубликовала фото флагманского ресторана сети. Совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов сообщил, что после ребрендинга рецепты блюд в Rostic's будут полностью сохранены и повторят позиции из меню KFC.

17 апреля стало известно, что американская компания Yum! Brands, которая являлась владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка. Перед продажей российская дочерняя компания американской Yum! Restaurants сменила название на «Юнирест».

Новым владельцем бизнеса стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Российскому покупателю были переданы активы, включающие собственные рестораны, права на мастер-франшизу KFC и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic's.

Представители компании пообещали представить новый логотип в день открытия ресторанов «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», — прокомментировали работники предприятия. По их словам, обновленный логотип сети ресторанов будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

Корпорация Yum! Brands начала переговоры о продаже KFC в начале июля 2022-го. Правообладатель заявил, что сеть фастфуда ждет переименование и ребрендинг. Все будет идти постепенно — первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны. Большинство точек сети, которые принадлежат российским франчайзи, обновят стиль позднее. Еда и вкус при этом останутся прежними, пообещали в компании.