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09:37, 21 ноября 2022Экономика

Российская «дочка» владельца KFC сменила название

Российская «дочка» владельца KFC сменила название на «Юнирест» перед продажей

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российская дочерняя компания американской YUM! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) перед продажей сменила название. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЕГРЮЛ.

Бывшее подразделение KFC в России переименовано в «Юнирест».

В октябре стало известно, что американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Покупатель будет обязан постепенно переименовать все торговые точки, в том числе и работающие по франшизе.

ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову. Эта группа компаний управляет 41 заведением KFC по франшизе. Подразделение Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша» управляет около 70 российскими заведениями под этим брендом. Всего же в России насчитывается около одной тысячи ресторанов KFC.

О том, что заведения KFC и Pizza Hut в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, сообщалось еще в августе 2022 года. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.

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Варвара Кошечкина
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