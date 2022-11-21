Российская «дочка» владельца KFC сменила название на «Юнирест» перед продажей

Российская дочерняя компания американской YUM! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) перед продажей сменила название. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЕГРЮЛ.

Бывшее подразделение KFC в России переименовано в «Юнирест».

В октябре стало известно, что американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Покупатель будет обязан постепенно переименовать все торговые точки, в том числе и работающие по франшизе.

ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову. Эта группа компаний управляет 41 заведением KFC по франшизе. Подразделение Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша» управляет около 70 российскими заведениями под этим брендом. Всего же в России насчитывается около одной тысячи ресторанов KFC.

О том, что заведения KFC и Pizza Hut в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, сообщалось еще в августе 2022 года. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.

