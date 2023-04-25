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17:22, 25 апреля 2023Силовые структуры

Минюст включил две международные организации в перечень нежелательных

Минюст включил в перечень нежелательных организаций британскую и немецкую НПО

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций английский (НПО) британский «Институт государственного управления» и немецкий «Форум гражданского общества РоссияЕС». Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Деятельность двух международных организаций признана нежелательной на территории страны.

С таким же решением ранее выступила Генпрокуратура РФ. По ее данным, НПО представляют угрозу конституционному строю и безопасности России. В ведомстве отмечали, что при участии «Института государственного управления» «фабриковались "доказательства" вмешательства России во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции», а целью «Форума гражданского общества Россия — ЕС» было отторжение островов Кунашир и Итуруп, а также островов Малой Курильской гряды от России.

4 апреля сообщалось о ходатайстве Минюста России о лишении статуса адвоката объявленного в розыск Ильи Новикова (включен Минюстом в реестр иноагентов).

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Илона Палей
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