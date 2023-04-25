Сербия пригрозила Украине изменить мнение о ее территориальной целостности

Глава МИД Дачич: Сербия может изменить позицию по территориям Украины из-за Косово

Сербия может изменить мнение по территориальной целостности Украины из-за того, что Киев воздержался от голосования против вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). С такой угрозой выступил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет ТАСС.

«Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что [таким образом] разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются? Я этого, правда, не понимаю», — возмутился он.

Министр также поблагодарил всех, кто проголосовал против принятия Косова в СЕ, — в том числе Испанию, Кипр, Румынию. Дачич при этом считает, что Совет Европы изменился после ухода из него России.

По итогам голосования просьбу Приштины о членстве в СЕ приняли. Запрос направили в Парламентскую ассамблею этой организации для дальнейшего рассмотрения.