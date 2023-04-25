МИД заявил о готовности России защищаться всеми средствами при агрессии
Россия начнет защищаться всеми имеющимися средствами при агрессии против нее. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, пишет ТАСС.
На начальном этапе, отметил Ермаков, страна продолжит стремиться к урегулированию конфликтов мирными средствами, то есть с помощью дипломатии и переговоров. При этом, «если невоенные средства исчерпаны и агрессия неминуема», Россия оставляет за собой право обеспечивать нацбезопасность всеми имеющимися средствами, сказал дипломат.
В то же время Ермаков оценил вероятность задействования в целях обороны ядерного оружия. По его словам, Россия и сегодня придерживается принципиальной позиции, «четко очерченной в военной доктрине и основах госполитики в области ядерного сдерживания».
Ранее полковник ГРУ ГШ России в отставке Владимир Винокуров заявил, что страна примет и симметричные, и ассиметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы со стороны Запада. «Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия готова противостоять экзистенциальным угрозам», — указал он.
В начале апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон находятся в горячей фазе войны из-за помощи Украине. Он также отмечал, что «Америка в своей политике перешла все грани приличия».