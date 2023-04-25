Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 25 апреля 2023Мир

МИД заявил о готовности России защищаться всеми средствами при агрессии

В МИД заявили, что Россия готова защищаться всеми средствами при агрессии против нее
Владимир Ермако

Владимир Ермако. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия начнет защищаться всеми имеющимися средствами при агрессии против нее. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, пишет ТАСС.

На начальном этапе, отметил Ермаков, страна продолжит стремиться к урегулированию конфликтов мирными средствами, то есть с помощью дипломатии и переговоров. При этом, «если невоенные средства исчерпаны и агрессия неминуема», Россия оставляет за собой право обеспечивать нацбезопасность всеми имеющимися средствами, сказал дипломат.

В то же время Ермаков оценил вероятность задействования в целях обороны ядерного оружия. По его словам, Россия и сегодня придерживается принципиальной позиции, «четко очерченной в военной доктрине и основах госполитики в области ядерного сдерживания».

Ранее полковник ГРУ ГШ России в отставке Владимир Винокуров заявил, что страна примет и симметричные, и ассиметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы со стороны Запада. «Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия готова противостоять экзистенциальным угрозам», — указал он.

В начале апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон находятся в горячей фазе войны из-за помощи Украине. Он также отмечал, что «Америка в своей политике перешла все грани приличия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
В Подмосковье неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях
Квазары подсказали природу темной материи
78-летняя россиянка на электросамокате устроила ДТП
Названы самые недооцененные морские курорты России
В России продадут редкий гиперкар Aston Martin за 285 миллионов рублей
Двух россиян заключили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге
Москвичи купили рекордное количество одного типа жилья
Умершего пассажира шесть дней хранили в холодильнике для напитков
МИД заявил о готовности России защищаться всеми средствами при агрессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.