Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет

Скончалась оперная певица, экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская

Скончалась российская оперная певица, экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения культуры.

«Руководство и коллектив Большого театра <...> выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в обращении. Отмечается, что артистка умерла в возрасте 35 лет в свой день рождения 22 апреля. Причины смерти не раскрываются.

Анна Бондаревская родилась в Москве в 1988 году. В 2010 году она окончила Российский экономический университет имени Плеханова, а в 2014 году поступила в Колледж музыкально-театрального искусства №61 имени Вишневской. В 2014-2016 годы Бондаревская училась в Центре оперного пения Галины Вишневской.

Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого театра с 2016 по 2021 год. Она исполняла партии в операх «Иоланта» Чайковского, «Манон Леско» Пуччини, «Борис Годунов» Мусоргского и других.

В марте текущего года стало известно о смерти концертмейстера балетной труппы Большого театра Александра Ксендзовского. В ГАБТ отметили, что музыкант, более полувека прослуживший в Большом театре, скончался 23 февраля на 77-м году жизни.