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18:55, 26 апреля 2023Россия

Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение истребителя МиГ-31

Мурманский губернатор Чибис заявил, что пилотам МиГ-31 не потребовалась госпитализация

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пилотам потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 не потребовалась госпитализация. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram.

По его словам, летчики найдены и осмотрены врачами. Жизни военных ничего не угрожает.

Чибис подчеркнул, что разрушений в результате крушения самолета нет. «Летчики — герои, они отводили этот самолет от населенного пункта, с чем успешно справились», — заявил он, комментируя авиакатастрофу.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщал, что пилотов МиГ-31 госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее очевидцы крушения рассказали «Ленте.ру», как летчики, оставаясь на борту горящего судна, пытались увести его как можно дальше от города. «Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки», — поделился местный житель

Истребитель-перехватчик МиГ-31 с двумя пилотами на борту потерпел крушение вечером 26 апреля в десяти километрах от города Мончегорска в Мурманской области. На кадрах с моментом происшествия видно, как горящий самолет падает за лесополосу. Позже информацию об аварии с военным самолетом подтвердило Минобороны.

Как сообщили в силовых структурах, причиной авиакатастрофы могло стать возгорание одного из двигателей на борту воздушного судна.

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Константин Лысяков
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