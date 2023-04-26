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18:04, 26 апреля 2023Россия

Очевидцы описали момент падения истребителя под Мончегорском

Очевидцы рассказали о пытавшемся увести падающий истребитель от Мончегорска пилоте

Кадр: Telegram-канал Avia.pro

Военный самолет Миг-31, упавший рядом с Мончегорском, начал гореть еще в небе. Пилоты, оставаясь на борту горящего судна, пытались увести его как можно дальше от города и оба успели катапультироваться, рассказали «Ленте.ру» местные жители, наблюдавшие за падением самолета.

«Я ехала на машине, услышала очень странный гул. Вышла, поднимаю глаза, а там самолет, у него вся хвостовая часть горит. И летит не ровно, а как будто завернуть пытается. Потом в какой-то момент его начало крутить в воздухе, и он упал. Видела, как две точки отделились, наверное, экипаж катапультировался», — рассказала Вера.

Другой местный житель, Семен, застал момент возгорания Миг-31. Он рассказал, как пилот пытался увести самолет подальше от города.

«Вообще огромная благодарность пилоту. Я услышал громкий хлопок, поднял голову и увидел самолет весь в огне, он, видимо, как раз тогда взорвался. Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки, самолет сразу после этого начало мотылять, и он упал», — рассказал мужчина.

Данные о крушении подтвердили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что самолет выполнял учебный полет. Он упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались и были эвакуированы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Наталия Белова
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