Стало известно о состоянии пилотов упавшего под Мурманском истребителя МиГ-31

Пилотов упавшего под Мурманском истребителя МиГ-31 госпитализировали в тяжелом состоянии

Пилотов упавшего под Мурманском истребителя МиГ-31 госпитализировали на скорой помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы

По данным агентства, врачи оценивают состояние летчиков как тяжелое.

О крушении военного самолета в 10 километрах от Мончегорска в Мурманской области стало известно вечером 26 апреля. В сети также появились кадры, на которых видно, как горящий истребитель падает за лесополосу.

Позже информацию о падении истребителя МиГ-31 подтвердили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что пилоты воздушного судна катапультировались, а их их жизням ничего не угрожает. Представитель военных также подчеркнул, что самолет рухнул в безлюдном месте.

В свою очередь, в силовых структурах сообщили, что к авиакатастрофе могло привести возгорание одного из двигателей МиГ-31.

Как рассказали «Ленте.ру» очевидцы крушения, летчики, оставаясь на борту горящего судна, пытались увести его как можно дальше от города. «Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки», — поделился местный житель.