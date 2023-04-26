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18:22, 26 апреля 2023Россия

Стало известно о состоянии пилотов упавшего под Мурманском истребителя МиГ-31

Пилотов упавшего под Мурманском истребителя МиГ-31 госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пилотов упавшего под Мурманском истребителя МиГ-31 госпитализировали на скорой помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы

По данным агентства, врачи оценивают состояние летчиков как тяжелое.

О крушении военного самолета в 10 километрах от Мончегорска в Мурманской области стало известно вечером 26 апреля. В сети также появились кадры, на которых видно, как горящий истребитель падает за лесополосу.

Позже информацию о падении истребителя МиГ-31 подтвердили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что пилоты воздушного судна катапультировались, а их их жизням ничего не угрожает. Представитель военных также подчеркнул, что самолет рухнул в безлюдном месте.

В свою очередь, в силовых структурах сообщили, что к авиакатастрофе могло привести возгорание одного из двигателей МиГ-31.

Как рассказали «Ленте.ру» очевидцы крушения, летчики, оставаясь на борту горящего судна, пытались увести его как можно дальше от города. «Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки», — поделился местный житель.

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Константин Лысяков
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