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20:00, 26 апреля 2023Силовые структуры

Суд отказал в освобождении из СИЗО коммерческого директора Собчак

Суд оставил под стражей коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мосгорсуд отказал в освобождении из СИЗО коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, взятых под стражу по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом в среду, 26 апреля, сообщают «Известия».

Апелляционные жалобы адвокатов на продление фигурантам ареста до 24 июня не были удовлетворены. Сторона защиты также заявила, что предварительное следствие по делу завершилось.

Суханов, Романовский и Бигаев обвиняются в вымогательстве денег у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». В своих показаниях фигуранты заявили, что владелицей канала является Собчак. Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак. 17 ноября телеведущая принесла извинения директору «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Романовский и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.

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Илона Палей
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