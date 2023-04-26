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07:30, 27 апреля 2023Путешествия

Турист приехал в Таиланд ради татуировки и покончил с собой в местной тюрьме

Австралийский турист попал в тюрьму на Пхукете за хулиганство и покончил с собой

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Австралийский турист, арестованный на тайском острове Пхукет в состоянии сильного алкогольного опьянения, умер за решеткой спустя несколько часов. Об этом его девушка рассказала Daily Mail.

По словам собеседницы издания, 31-летний Мэтью Уиндер (Matthew Winder) приехал в Таиланд на пять дней, чтобы сделать очередную татуировку на лице. Ночью 24 апреля мужчина напился в одном из местных баров и попал в тюрьму за хулиганство. Когда стороживший его камеру правоохранитель отлучился на обед, задержанный якобы покончил с собой.

Полиция Таиланда сообщила семье погибшего о самоубийстве Уиндера, однако те отказались верить в официальную версию. Девушка туриста, Айла Вароксис (Ayla Varoxis), заподозрила, что за произошедшим «стоит что-то зловещее».

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«Это какая-то нечестная игра, все это не имеет смысла. Он точно намеревался вернуться домой к своей семье», — рассказала австралийка. Однако в правоохранительных органах в ответ на это заявили, что мужчина «был пьян и вел себя дико».

Родные Уиндера намерены вернуть его тело на родину для проведения похорон. В этом им оказывает содействие австралийское посольство в Таиланде.

В январе российского туриста нашли мертвым в съемной комнате на тайском курорте Пхукет. Правоохранители не нашли в арендованной комнате следов борьбы или кражи имущества.

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Зарина Дзагоева
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