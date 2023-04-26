Украина потребовала отстранить от турниров имеющих контракты с ЦСКА теннисистов

Федерация тенниса Украины потребовала отстранить россиян, имеющих контракты с ЦСКА

Федерация тенниса Украины (ФТУ) призвала отстранить от турниров спортсменов, имеющих контракты с ЦСКА. Об этом сказано в заявлении на официальной странице организации в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ФТУ аргументировали это требование тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям только тех российских и белорусских спортсменов, которые не имеют контракты с вооруженными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами. Украинская федерация также прикрепила к своему обращению список теннисистов и тренеров, связанных с ЦСКА. В него вошли 12 человек, в том числе 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире в 2023 году российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже стало известно, что несколько спортсменов согласились на это условие. Их имена не раскрываются.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях россияне выступают в нейтральном статусе.

