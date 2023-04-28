Молодая россиянка пять лет насиловала младшую сестру

В Адыгее 20-летняя девушка пять лет насиловала младшую сестру, пока матери не было дома

В Адыгее задержали 20-летнюю девушку, насиловавшую младшую сестру. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, инцидент произошел в Майкопском районе, где семья проживала в частом доме. Фигурантка с 15-летнего возраста стала совращать сводную сестру. Отмечается, что на момент первого эпизода преступления потерпевшей было всего четыре года. Задержанная пять лет домогалась ребенка.

Отмечается, что после 18 лет фигурантка переехала в Краснодар, но возвращаясь домой, снова приставала к девочке. Когда правоохранители узнали о произошедшем, девушка была задержана. В отношении нее возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Россиянка уже была ранее судима за покушение на убийство.