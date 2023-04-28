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12:37, 28 апреля 2023Экономика

В России импортозаместили алюминиевые банки

Минпромторг заявил о 100-процентном импортозамещении производства алюминиевых банок

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России за прошедший год удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов в эфире радио «Спутник», его слова приводит РИА Новости.

По словам руководителя департамента ведомства, в начале 2022 года около 70 процентов всех алюминиевых банок в стране были произведены в США, теперь же эта продукция на 100 процентов зимпортозаместилась. «Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», — уточнил Чекушов.

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В июне 2022 года сообщалось, что виноделы начали отказываться от стеклянных бутылок из-за их дороговизны в пользу алюминиевых банок. В основном, вино в банках в Россию привозят из Европы, из отечественных производителей разливать свои напитки в алюминиевую тару начала компания «Союз-Вино».

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Влада Горячева
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