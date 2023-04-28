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18:35, 28 апреля 2023Россия

Ужесточение наказания за госизмену до пожизненного объяснили

Сенатор Ковитиди связала с внешними угрозами ужесточение наказания за госизмену

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Ужесточение наказания до пожизненного заключения по статье о государственной измене связано с внешними угрозами России, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила это решение.

Сегодня как никогда ситуация достаточно жесткая. Мы понимаем, что внешние угрозы серьезные. Каждый из нас четко должен понимать, что благополучие наших детей и семей зависит от стабильности государства

Ольга Ковитидироссийский сенатор

«Указ президента, который был подписан, предусматривающий ужесточение наказания за государственную измену, является актуальным, правильным и востребованным в каждом субъекте Российской Федерации. Нам как никогда ранее необходимо бороться за сохранение государственности и ужесточение ответственности за государственную измену — это ответный шаг по защите нашего отечества. Введение такого достаточно жесткого наказания за государственную измену сегодня оправданно и своевременно», — рассказала сенатор.

При этом пересмотр наказания в связи с новыми изменениями по ранее вынесенным приговорам невозможен согласно Конституции Российской Федерации, отметила Ольга Ковитиди.

«У нас основной закон государства, в частности его статья 54, предусматривает, что закон устанавливающий или отягчающий ответственность обратной силы не имеет», — заключила она.

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Президент России подписал указ об ужесточении наказания по статье о государственной измене 28 апреля. Законопроект был одобрен 26 апреля Советом Федерации. Ранее максимальное наказание ограничивалось 20 годами лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

28 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта дела о государственной измене по фамилии Бойко. Другие подробности не приводятся, дело засекречено.

27 апреля в Москве ФСБ задержала россиянина по фамилии Расулов по делу о госизмене. Следователи ходатайствуют перед Лефортовским судом о его аресте. Детали также не разглашаются.

Также стало известно, что в Москву этапировали россиянку Слободчикову, обвиняемую в госизмене. Она была арестована в другом регионе.

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Варвара Кошечкина
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