Обвиняемую в госизмене россиянку Слободчикову доставили в Москву

В Москву этапировали россиянку Слободчикову, обвиняемую в госизмене

Начало событий в новости ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой, обвиняемой в госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд зарегистрировал поступившие на женщину материалы, в них следствие просит продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М.. Она помещена в московское СИЗО. Она была арестована по уголовному делу о госизмене в другом регионе.

Детали дела и суть обвинения в суде не раскрывают из-за грифа «секретно».

Ранее 27 апреля сообщалось, что в Москве ФСБ задержала россиянина по фамилии Расулов по делу о госизмене. Следователи спецслужбы ходатайствуют перед Лефортовским судом о его аресте. Подробности дела не разглашаются. Известно, что в отношении мужчины возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.