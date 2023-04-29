Еще один российский регион отменил парад в День Победы

Губернатор Ведерников сообщил, что в Псковской области отменили парад на 9 Мая

В этом году в Псковской области отказались от проведения традиционного парада в честь Дня Победы 9 мая. Об этом глава российского региона Михаил Ведерников сообщил в Telegram.

По словам Ведерникова, вопрос отмены парада был обсужден с представителями силовых ведомств. «И однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин. Участники оперативного совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате», — объяснил глава региона.

Помимо этого, он уточнил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в Пскове в онлайн-формате. «Мы должны запланировать и провести только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей», — объяснил Ведерников такое решение.

Также парад в День Победы, салют и вечерний концерт отменили в Орловской области. Помимо этого, в Северном флоте сообщили об отмене в Мурманске авиапарада в честь Дня Победы. Из субъектов, где действует средний уровень реагирования, парад без салюта и военной техники состоится только в Ростове-на-Дону и Воронеже. Шествия не пройдут в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской и Курской областях.

Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. На параде выступит президент России Владимир Путин. Пока неизвестно, состоится ли его авиационная часть.

