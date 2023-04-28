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15:17, 28 апреля 2023Россия

В российском регионе отменили авиапарад в День Победы

В Северном флоте сообщили об отмене в Мурманске авиапарада в честь Дня Победы

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманской области отменили авиапарад над Мурманском и Североморском, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, пишет РБК.

«Воздушный парад в Мурманске за весь период времени был несколько раз и то — по указанию Министерства обороны. Поэтому и в этом году авиапарад над Мурманском и Североморском мы не заявляли и не планировали», — сообщили в Северном флоте.

В 2022 году в Мурманске парад Победы не состоялся в связи с погодными условиями.

Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. На параде выступит президент России Владимир Путин. Пока неизвестно, состоится ли его авиационная часть.

В шести регионах России отказались от проведения парадов и шествий на День Победы. Из субъектов, где действует средний уровень реагирования, парад без салюта и военной техники состоится только в Ростове-на-Дону и Воронеже. Шествия не пройдут в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Курской и Херсонской областях.

С проведением парада пока не определились в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области, где действует военное положение. Также решение об отмене парада пока не приняли в граничащей с Украиной Брянской области.

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Анастасия Шейкина
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