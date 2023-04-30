Черногория пообещала возместить ущерб семьям погибших от агрессии НАТО

Министр юстиции Черногории Ковач: семьям погибших от бомб НАТО возместят ущерб

Черногория возместит ущерб семьям людей, погибших в 1999 году в результате агрессии НАТО. Такие обещания дал министр юстиции страны Марко Ковач на траурной церемонии в селе Мурино, сообщает ТАСС.

Речь идет о событиях 30 апреля, когда от натовских бомб скончались шесть человек, среди которых — трое детей. «Универсальные принципы права накладывают на государство обязательство уважать требования семей погибших. Все несут ответственность за неоправданно долгое молчание вокруг этого трагического события. Пусть эта годовщина станет моментом, когда государство покажет волю и готовность исправить несправедливости, начатые в 1999 году. В связи с этим я выдвигаю инициативу правового возмещения ущерба семьям погибших и раненных в Мурине», — заявил министр.

Удар НАТО по селу Мурино стал самым крупным по числу пострадавших на территории Черногории. Причины происшествия до сих пор не выяснены — на территории населенного пункта не было ни военных объектов, ни солдат. Самолеты сбросили на Мурино 17 бомб, жертвами стали шесть человек, еще четверо получили ранения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году. Сербский лидер напомнил, что прошло 24 года с тех пор, как войска альянса отторгли у сербов часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских.