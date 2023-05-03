Минобороны отчиталось о нанесении поражения ВСУ на двух направлениях

Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в среду, 3 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевые действия на данных направлениях велись силами группировки войск «Восток». Подразделения ВСУ находились в районах населенных пунктов Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), Темировка и Гуляйполе в Запорожской области.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске. Уточнялось, что установки залпового огня «Торнадо-С» на соледаро-бахмутском направлении уничтожили вагон с боеприпасами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.