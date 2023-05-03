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14:52, 3 мая 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о публичных мероприятиях Путина после попытки покушения

Песков заявил, что после попытки покушения график президента Путина не изменился

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

График президента России Владимира Путина после попытки покушения не изменился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности публичных мероприятий главы государства после случившегося. Его слова приводит РИА Новости.

Он также уточнил, что парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет.

О попытке двух украинских БПЛА нанести удар по кремлевской резиденции Путина стало известно ранее 3 мая. Сообщалось, что атака была предпринята в ночь на среду.

Оба беспилотника были своевременно выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В результате падения аппаратов и разлета осколков никто не пострадал. В администрации главы государства назвали это «спланированной террористической акцией» и покушением на Владимира Путина.

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Евгения Куликова
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