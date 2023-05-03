Кремль ответил на вопрос о публичных мероприятиях Путина после попытки покушения

Песков заявил, что после попытки покушения график президента Путина не изменился

График президента России Владимира Путина после попытки покушения не изменился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности публичных мероприятий главы государства после случившегося. Его слова приводит РИА Новости.

Он также уточнил, что парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет.

О попытке двух украинских БПЛА нанести удар по кремлевской резиденции Путина стало известно ранее 3 мая. Сообщалось, что атака была предпринята в ночь на среду.

Оба беспилотника были своевременно выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В результате падения аппаратов и разлета осколков никто не пострадал. В администрации главы государства назвали это «спланированной террористической акцией» и покушением на Владимира Путина.