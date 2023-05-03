Связь северного сияния и распыления химических препаратов опровергли

Сообщение о распылении химических препаратов в небе над Россией оказалось фейком

Сообщение о том, что северное сияние в российских регионах вызвано распылением химических препаратов, оказалось недостоверным.

Пользовательница «ВКонтакте» Ирина Илатовская опубликовала пост в сообществе «Химиотрассы», в котором написала, что «в Костроме тоже удивляются северному сиянию. На фото явно видна облачность. А это враг северного сияния». В комментариях она добавила, что «ранее, тем же вечером было очень много самолетов со следами. И это наводит на размышления!»

В сообществе «Химиотрассы» публикуются фото и видео тех или иных природных явлений, которые, как считают некоторые пользователи, были вызваны распылением химических препаратов. Таким образом, Ирина Илатовская намекнула, что северное сияние в Костроме является следствием выброса самолетами химических веществ.

Причина северного сияния давно известна. На сайте Всемирной метеорологической организации об этом написано следующее: «Полярное сияние возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли <…> Полярное сияние вызвано электрически заряженными частицами, излучаемыми Солнцем (солнечный ветер), воздействующими на разреженные газы в верхней атмосфере. Эти частицы, в основном электроны и протоны, захватываются магнитным полем Земли и сталкиваются с атомами и молекулами газов в верхней атмосфере (термосфере и экзосфере). В результате столкновений электроны атомов азота и кислорода на время переходят в «возбужденное» энергетическое состояние. После их возвращения в нормальное энергетическое состояние некоторая часть высвобожденной энергии излучается в виде фотонов света с разной длиной волны».

В апреле 2023 года северное сияние заметили жители не только северных регионов России, но и Подмосковья, Самарской области, Нижегородской области и других субъектов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что необычное для этих регионов природное явление было вызвано слабой магнитной бурей.

Информация о том, что северное сияние образуется из-за распыления химических препаратов, не получила распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»