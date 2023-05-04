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17:15, 4 мая 2023Спорт

Месси поставил «Барселоне» еще один ультиматум

AS: Месси назвал обязательным условием возвращения в «Барселону» игру под 10-м номером

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поставил «Барселоне» еще один ультиматум. Об этом сообщает AS.

Аргентинец назвал обязательным условием своего возвращения игру за сине-гранатовых под 10-м номером. На данный момент этот номер принадлежит воспитаннику каталонцев Ансу Фати, который не хочет уступать его Месси или покидать команду. Уточняется, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет варианты решения этой проблемы.

Ранее стало известно, что Месси требует у «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В команде заявили, что готовы удовлетворить это требование.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт форварда с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Алексей Гусев
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