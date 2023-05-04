В России объяснили атаки ВСУ с помощью беспилотников

Депутат Новиков: активность ВСУ связана с невозможностью полномасштабного наступления

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние дни связана с тем, что Киеву нужно компенсировать тот факт, что долгожданного и обещанного полномасштабного наступления не происходит. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил действия ВСУ первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Киеву надо найти компенсационный момент, который бы позволил объяснить невозможность полномасштабного наступления Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Поэтому силы сосредоточены на таких операциях (вторжение на территорию России с помощью дронов — прим. «Ленты.ру»), которые не очень дорого обходятся как с финансовой и организационной стороны, так и с точки зрения возможных военный потерь. Но могут иметь шумный информационный эффект. С этим и следует связывать то, что мы наблюдаем в последние дни», — убежден Новиков.

В ночь на 4 мая в Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев. Глава Ростовской области уточнил, что возгорание удалось быстро потушить силами сотрудников предприятия. В результате инцидента никто не пострадал, сооружениям нанесен незначительный ущерб. Отмечается, что это третье за вторые сутки происшествие на нефтебазах России.

Также в ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.

Ранее в ночь на 3 мая в Таманском сельском поселении после падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров.

Также в ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

