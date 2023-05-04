Актер Антон Лапенко приехал в Екатеринбург на съемки

Актер Антон Лапенко приехал в Екатеринбург на съемки фильма «Исчезнувший велосипедист»

Звезда сериала «Внутри Лапенко» Антон Лапенко приехал в Екатеринбург. Съемки фильма, в котором принимает участие актер, проходят на Свердловской киностудии, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Картина будет называться «Исчезнувший велосипедист», сообщается в группе «ВКонтакте» «Онлайн-кинотеатр START». Она станет полнометражным дебютом российского режиссера Юрия Муравицкого.

Действие фильма разворачивается в учебнике по математике, куда попадают герои актеров Антона Лапенко и Тимофея Трибунцева. Им вместе предстоит решить одну задачу. В картине также примут участие актеры Николай Коляда и Олег Ягодин.

Ранее сообщалось, что фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде в июле. Организаторы подготовили для гостей программы полнометражных фильмов и короткого метра.