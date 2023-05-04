Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Жирона
Сегодня
20:30 (Мск)
Мальорка
Испания - Примера|33-й тур
Севилья
Сегодня
20:30 (Мск)
Эспаньол
Испания - Примера|33-й тур
Эмполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:00 (Мск)
Бетис
Испания - Примера|33-й тур
Байер
Завтра
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия - Бундеслига|31-й тур
14:40, 4 мая 2023Спорт

Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов

Биатлонист Мартен Фуркад заявил, что отстранение россиян противоречит основам спорта
Мартен Фуркад

Мартен Фуркад. Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов. Его слова приводит Francs Jeux.

Фуркад выразил мнение, что отстранение спортсменов на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит основам спорта. «Спортсмены связаны общими узами. Россияне могут быть выше политики и пропаганды ради спортивной борьбы», — заявил он. Француз подчеркнул, что вместе с тем понимает позицию украинцев.

В феврале Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления
Канье Уэст в лосинах на прогулке с женой стал объектом шуток в сети
Вейпы, еду и воду запретят проносить на Красную площадь на парад в День Победы
Опубликована карта боевых действий на Украине
Венгрия обозначила позицию по санкциям ЕС против российской ядерной энергетики
Приянка Чопра рассказала о депрессии из-за неудачной пластической операции
«Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия
Суд зарегистрировал новое административное дело в отношении Невзорова
США высказались против атак на лидеров стран после инцидента с беспилотниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.