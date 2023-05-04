Биатлонист Мартен Фуркад заявил, что отстранение россиян противоречит основам спорта

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов. Его слова приводит Francs Jeux.

Фуркад выразил мнение, что отстранение спортсменов на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит основам спорта. «Спортсмены связаны общими узами. Россияне могут быть выше политики и пропаганды ради спортивной борьбы», — заявил он. Француз подчеркнул, что вместе с тем понимает позицию украинцев.

В феврале Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.