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15:01, 13 февраля 2023Спорт

Мартен Фуркад выступил в поддержку российских спортсменов

Биатлонист Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на соревнования

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выступил в поддержку российских спортсменов. Его слова приводит NRK.

Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов. «Мне будет стыдно за свою страну, если она решит отстранить россиян от Олимпиады», — добавил француз.

4 февраля норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе также выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Братья Бе заявили о неправильном выборе МОК в отношении России.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После волны критики в МОК отметили, что не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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