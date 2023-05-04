Медведев усмотрел выгоду США и «недоумков» из Брюсселя в атаке дронов на Кремль

Медведев: в США будут довольны, если атака дронов на Кремль приведет к эскалации конфликта

В США и чиновники в странах Европы будут довольны, если атака дронов на Кремль приведет к эскалации конфликта на Украине. Такую выгоду для Запада усмотрел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Соответствующую запись он опубликовал в Twitter.

До этого Боррель отметил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.

«Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе», — написал Медведев.

3 мая стало известно об атаке беспилотников на Кремль. Президент России Владимир Путин во время происшествия находился в Ново-Огареве.

Позже Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт и возбудил уголовное дело.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что атака не повлияет на проведение парада на 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.