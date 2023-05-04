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17:31, 4 мая 2023Спорт

«Барселона» продаст трех игроков ради подписания Месси

As: «Барселона» продаст Бускетса, Торреса и Гонсалеса ради подписания Лионеля Месси

Фото: IMAGO / Baptiste Autissier / Globallookpress.com

«Барселона» продаст трех игроков ради подписания аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщает As.

По информации издания, клуб точно покинут полузащитники Серхио Бускетс, Ферран Торрес и Нико Гонсалес. Кроме того, в «Барселоне» пересмотрят контракты с голкипером Марком-Андре тер Штегеном, защитником Жорди Альбой и хавбеком Френки де Йонгом. Отмечается, что пятеро футболистов считаются в каталонской команде неприкасаемыми: это защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде, полузащитники Гави и Педри и нападающий Роберт Левандовски.

Ранее стало известно, что Месси требует у «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт форварда с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
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