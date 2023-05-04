Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 4 мая 2023Россия

Пригожин оценил возможность применения ядерного оружия после атаки на Кремль

Пригожин заявил о невозможности применения ядерного оружия в ответ на атаку на Кремль

Фото: Yulia Morozova / Reuters

О применении Россией ядерного оружия в ответ на украинскую атаку беспилотников на Кремль не может быть речи. Об этом, оценивая такую возможность, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе», — приводятся слова Пригожина.

Основатель ЧВК добавил, что после выяснения причин теракта нужно сделать так, чтобы Россия стала ведущей державой в области развития технологий по разработке беспилотников и смогла ответить такими же дронами противнику.

Материалы по теме:
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги.Что известно о случившемся?
1 мая 2023
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
3 мая 2023

По мнению Пригожина, в настоящее время ситуация выглядит так, будто Россия грозится «ядреной бомбой» в ответ на «детский беспилотник» в Кремле.

Украина атаковала Кремль беспилотниками в ночь на среду, 3 мая, в результате оказался поврежден купол Сенатского дворца. Во время атаки президента России Владимира Путина в Кремле не было. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о реакции президента на атаку беспилотников, заявил, что Путин никогда не теряет самообладания в экстремальных ситуациях, ведет себя собранно и спокойно.

Обращения Путина после атаки беспилотников на Кремль не планируется. После случившегося в Кремле усилили меры безопасности, там царит рабочая обстановка, рассказал Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Киевляне рассказали о ночном ударе по заводу «Арсенал»
Жителям одного региона России станут доступны регулярные рейсы во Вьетнам
Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами
Попытки наладить расчеты между Россией и Индией в рупиях провалились
Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей
Последствия взрыва дронов над Кремлем попали на видео
Рогов назвал цель заявлений Киева о ЗАЭС
Джефф Бриджес высказался об участии в сиквеле «Большого Лебовски»
Власти второго по населению российского города подтвердили запрет на полеты БПЛА
Американский миллиардер купил острова миллионера-педофила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.