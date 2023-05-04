Пригожин оценил возможность применения ядерного оружия после атаки на Кремль

Пригожин заявил о невозможности применения ядерного оружия в ответ на атаку на Кремль

О применении Россией ядерного оружия в ответ на украинскую атаку беспилотников на Кремль не может быть речи. Об этом, оценивая такую возможность, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе», — приводятся слова Пригожина.

Основатель ЧВК добавил, что после выяснения причин теракта нужно сделать так, чтобы Россия стала ведущей державой в области развития технологий по разработке беспилотников и смогла ответить такими же дронами противнику.

По мнению Пригожина, в настоящее время ситуация выглядит так, будто Россия грозится «ядреной бомбой» в ответ на «детский беспилотник» в Кремле.

Украина атаковала Кремль беспилотниками в ночь на среду, 3 мая, в результате оказался поврежден купол Сенатского дворца. Во время атаки президента России Владимира Путина в Кремле не было. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о реакции президента на атаку беспилотников, заявил, что Путин никогда не теряет самообладания в экстремальных ситуациях, ведет себя собранно и спокойно.

Обращения Путина после атаки беспилотников на Кремль не планируется. После случившегося в Кремле усилили меры безопасности, там царит рабочая обстановка, рассказал Песков.