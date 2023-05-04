Врач оценил шансы Шведа вернуться в баскетбол после нападения

Врач Литвиненко заявил, что реабилитация баскетболиста Шведа может занять до 12 месяцев

Спортивный врач Андрей Литвиненко оценил шансы защитника московского ЦСКА Алексея Шведа вернуться в баскетбол после нападения. Его слова приводит «Звезда».

Литвиненко заявил, что срок реабилитации 34-летнего спортсмена может занять от 6 до 12 месяцев. «Может, к сожалению, и не вернуться. Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности», — посчитал он, добавив, что нужно надеяться на благоприятный исход.

4 мая президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что спортсмен пока остается в больнице, но его состояние улучшается. Он подчеркнул, что о сроках выписки пациента пока говорить рано.

На Шведа напали 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.