США усомнились в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль

В Белом доме усомнились в целесообразности контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль

США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что он не в курсе, проводились ли какие-то переговоры по данному инциденту. «Мы довольно четко дали понять, что то, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, — это наглая ложь. И я не знаю, нужны ли нам контакты, чтобы донести эту позицию в частном порядке», — сказал он.

Ранее Кирби назвал ложными заявления о том, что за атакой дронов на Кремль стоят США. Он также указал, что Вашингтон не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за пределами ее территории.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.