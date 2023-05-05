Суд арестовал одного из напавших на баскетболиста Шведа

Суд в Москве арестовал до 2 июля одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Пресненский суд Москвы арестовал одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении. Он пробудет под арестом до 2 июля.

В Telegram-канале столичной прокуратуры уточняется, что 19-летний обвиняемый не признал вину и возразил против избранной меры пресечения.

Ранее 5 мая троим напавшим на баскетболиста было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»). Кроме того, устанавливается личность и местонахождение четвертого участника конфликта.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.