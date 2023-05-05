Германия отменила еще один турнир из-за российских спортсменов

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска россиян

В Германии отменили еще один турнир по фехтованию в знак протеста против допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В Бонне не состоится этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. Соревнования должны были пройти с 10 по 12 ноября 2023 года.

Ранее Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. После этого еще несколько европейских стран объявили о решении не проводить турниры по той же причине.

10 марта стало известно, что Международная федерация фехтования решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета, и спортсмены до сих пор не могут участвовать в соревнованиях.