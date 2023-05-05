В Китае заявили о плане побега Зеленского перед атакой на Кремль

Asia Times: Зеленский подготовил план побега с Украины перед атакой на Кремль

Журналист Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил план побега перед атакой на Кремль. В материале для китайского издания Asia Times колумнист выразил мнение, что украинский лидер намеренно уехал из страны на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве.

«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке на Кремль, направленной против президента России Владимира Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — написал автор материала.

Брайен считает, что Зеленский намеренно отложил возвращение на Украину из-за страха за свою безопасность. По мнению колумниста, данное решение позволило украинскому лидеру иметь пути для отступления на случай провала, отметил обозреватель.

Дроны атаковали Кремль в ночь на 3 мая, их вывели из строя российские военные и спецслужбы. В Кремле расценили произошедшее как «спланированную террористическую акцию» и покушение на Путина. В МИД России обвинили в случившемся украинскую сторону и пообещали принять ответные меры. Зеленский отверг причастность Киева к атаке.