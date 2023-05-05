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16:22, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Решению Зеленского продлить заграничную поездку нашли объяснение

AT: Зеленский продлил визит в Финляндию, потому что опасался ответа России на атаку дронов

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил продлить заграничную поездку, потому что опасался ответа России на атаку дронов. Такое объяснение дал обозреватель Стивен Брайен в колонке для газеты Asia Times (AT).

Автор материала обратил внимание, что после атаки дронов на Кремль Зеленский продлил визит в Финляндию. По мнению Брайена, это может свидетельствовать о том, что украинский президент боится за свою безопасность. «Можно предположить, что он не хочет быть рядом, когда бомбы упадут на его подземный бункер», — уточнил он.

При этом обозреватель не исключил, что у решения политика отложить возвращение на Украину могут быть и другие причины. «Зеленский мог продлить визит в Финляндию, чтобы дать время для проведения спецоперации против [президента России Владимира] Путина. (...) Если бы она провалилась, то он мог бы найти себе другие занятия», — добавил автор.

Дроны атаковали Кремль в ночь на 3 мая, их вывели из строя российские военные и спецслужбы. В Кремле расценили произошедшее как спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина накануне праздника Дня Победы и парада 9 мая. Сам глава государства в это время в Кремле не находился.

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Олег Давыдов
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