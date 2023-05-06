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20:11, 6 мая 2023Россия

Врачи прооперировали и ввели в кому Захара Прилепина

Врачи прооперировали и ввели в кому писателя Захара Прилепина после подрыва машины

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Врачи прооперировали и ввели в искусственную кому российского писателя и политика Захара Прилепина после подрыва машины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, Прилепина специально ввели в медикаментозный сон для того, чтобы он быстрее восстановился.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы. В свою очередь, Никитин выразил соболезнования родственникам погибшего.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

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Мария Винар
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