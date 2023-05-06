Захарова возложила на США и Великобританию взрыв машины с Прилепиным

Мария Захарова заявила об ответственности США и Британии за взрыв машины с Прилепиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возложила ответственность за взрыв машины с российским писателем и членом партии «Справедливая Россия» Захаром Прилепиным на США и Великобританию. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

«Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала Захарова, комментируя инцидент.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен. По данным Telegram-канала Mash, у него сломаны обе ноги.

По информации Telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo, в машине с Прилепиным ехала его дочь, которую успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи — при взрыве она не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».