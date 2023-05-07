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12:27, 7 мая 2023Бывший СССР

Пригожин раскрыл позицию вагнеровцев о переходе в другие подразделения

Пригожин о переходе вагнеровцев в другие подразделения: все однозначно ответили нет

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» однозначно ответили нет на вопрос о переходе желающих в другие воинские формирования. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил глава вагнеровцев и предприниматель Евгений Пригожин, чьи слова приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, с подобным вопросом он обратился ко всем командирам младшего звена, которые сразу довели это до бойцов.

«Все однозначно ответили нет, причем в нецензурной, естественно, свойственной для ЧВК "Вагнера" форме», — сказал бизнесмен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram, на котором пригласил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в чеченские подразделения, а также пообещал им лучшие условия.

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Никита Абрамов
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