Пригожин раскрыл позицию вагнеровцев о переходе в другие подразделения

Пригожин о переходе вагнеровцев в другие подразделения: все однозначно ответили нет

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» однозначно ответили нет на вопрос о переходе желающих в другие воинские формирования. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил глава вагнеровцев и предприниматель Евгений Пригожин, чьи слова приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, с подобным вопросом он обратился ко всем командирам младшего звена, которые сразу довели это до бойцов.

«Все однозначно ответили нет, причем в нецензурной, естественно, свойственной для ЧВК "Вагнера" форме», — сказал бизнесмен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram, на котором пригласил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в чеченские подразделения, а также пообещал им лучшие условия.