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08:33, 10 мая 2023Силовые структуры

Россиянин нанес 80-летней соседке 50 ударов ножом и был пойман спустя 11 лет

В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины, совершенном 11 лет назад

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске спустя 11 лет после убийства задержан мужчина по подозрению в убийстве 80-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

В 2012 году пожилая жительница города Дивногорск была найдена мертвой, на ее теле правоохранители насчитали порядка 50 ножевых ранений. В 2023 году криминалисты повторно проанализировали материалы уголовного дела и установили подозреваемого. Им оказался местный 40-летний житель. Его отпечатки пальцев совпали с найденными на месте преступления.

Следователи установили, что в рождественские праздники в 2012 году он испытывал материальные трудности и решил занять денег у друга, но того не оказалось дома. Тогда мужчина пошел к его соседке, однако она отказалась давать взаймы. И тогда подозреваемый схватил нож и ударил ее несколько раз. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Предполагаемый убийца не нашел у нее дома денег и скрылся.

Ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое, на допросе он дал признательные показания. По решению суда обвиняемого отправили в СИЗО.

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Любовь Ширижик
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