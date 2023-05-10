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19:00, 10 мая 2023Силовые структуры

Осужденный за организацию преступного сообщества экс-генерал попросил об УДО

Осужденный на 12 лет экс-генерал Денис Сугробов попросил об УДО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Скопинский районный суд Рязанской области поступило ходатайство экс-главы антикоррупционного главка МВД России, бывшего генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова об условно-досрочном освобождении (УДО). Информация об этом в среду, 10 мая, появилась в картотеке суда.

Вопрос о принятии просьбы экс-генерала и назначении ее к рассмотрению суд решит позже.

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. 19 декабря того же года Верховный суд РФ смягчил приговор до 12 лет лишения свободы. Половину срока бывший полицейский уже отбыл.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Как полагает Следственный комитет России (СКР), генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ. В деле 30 потерпевших.

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Илона Палей
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