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14:07, 11 мая 2023Россия

В России кондуктор разбил голову пассажирке автобуса об асфальт и попал на видео

В Кургане кондуктор вышвырнул пассажирку из автобуса, разбил ей голову и попал на видео

В Кургане кондуктор вышвырнул пассажирку автобуса на асфальт. От удара женщина разбила голову, сообщает Telegram-канал Ural Mash, опубликовавший видеозапись инцидента.

На попавших в сеть кадрах видна словесная перепалка между кондуктором и одной из находившихся в салоне пассажирок. Державшая в руках алюминиевую банку женщина приближается к кондуктору, затем они начинают бороться. Мужчина приподнимает россиянку и выбрасывает через открытую входную дверь. Женщина ударяется головой об асфальт.

По данным канала, управлявший автобусом водитель игнорировал остановки общественного транспорта, а кондуктор был пьян. На претензии пассажиров он отвечал матом и грозился выкинуть их.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор избил возвращавшегося из госпиталя отставного офицера Российской армии. Мужчина не смог оплатить проезд, поскольку его банковская карта находилась в стоп-листе. Офицер согласился выйти из автобуса, однако этого ему не дал сделать кондуктор, который стал толкать мужчину и кричать на него.

Алан Босиков
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В России кондуктор разбил голову пассажирке автобуса об асфальт и попал на видео
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