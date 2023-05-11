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14:35, 11 мая 2023Экономика

Курс новой мемной криптовалюты взлетел после твита Илона Маска

Маск опубликовал твит и взвинтил курс мемной криптовалюты Milady Meme Coin на 12 000%
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Aly Song / Reuters

Созданный 10 мая токен Milady Meme Coin в ходе торгов 11 мая взлетел в цене более чем на 12 тысяч процентов, свидетельствуют данные портала CoinGecko.

Курс мемной криптовалюты за день вырос с 0,000000001444 до 0,000000172607 доллара за монету на максимуме. На фоне скачка стоимости новой криптовалюты криптобиржи Huobi, Bidget, Bybit и Gate.io объявили о допуске токена Milady Meme Coin на биржу. По состоянию на 14:00 мск стоимость Milady Meme Coin снизилась до 0,000000150406 доллара. На момент публикации новости токен резко обвалился в цене до 0,000000107868 доллара.

Взвинтил курс мем-токена твит миллиардера Илона Маска: предприниматель выложил в своем аккаунте изображение NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) из коллекции Milady Maker. Публикация подтолкнула вверх и продажи NFT из этой коллекции. По данным агрегатора Cryptoslam, рост превысил 2700 процентов.

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В Milady Maker входит 10 тысяч токенов в стиле аниме. В коллекции есть 5 основных тем стиля, каждая из которых соотносится с одной миледи.

Еще одной популярной в последние дни мемной криптовалютой, не имеющей каких-либо фундаментальных причин к росту, стал токен PEPE. Криптовалюта создана на основе известного интернет-мема — лягушонка Пепе. С момента создания в апреле токен вырос в цене более чем на две тысячи процентов, а его рыночная капитализация достигла 640 миллионов долларов.

Мем-токены не имеют никакой ценности, которая могла бы выступать их обеспечением, и большинство из них в будущем не станут полноценной криптовалютой. Тем не менее некоторые из них используются в качестве инструмента для спекуляционных сделок из-за переменчивой стоимости, которая достигается в том числе за счет действий и высказываний Маска.

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Мария Грушко
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