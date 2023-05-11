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10:07, 11 мая 2023Мир

В США указали на возможность России получить преимущество от наступления ВСУ

Военный аналитик Кофман: Москва может получить преимущество от контрнаступления ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия может получить преимущество независимо от того, обернется ли ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) успехом или провалом. На возможность Москвы извлечь выгоду по итогам украинской операции указал директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман в своей публикации для журнала Foreign Affairs.

«Если эта операция окажется кульминацией западной помощи Киеву, то Москва может предположить, что время все еще на ее стороне и что российские силы могут в конечном итоге измотать украинскую армию», — отметил военный аналитик.

По его мнению, Запад должен взять на себя ряд обязательств и планов относительно того, что последует за контрнаступлением, а не занимать выжидательную позицию. Кофман считает, что иначе может сложиться ситуация, при которой «российские войска смогут восстановиться, стабилизировать свои позиции и перехватить инициативу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине. Глава альянса заявил, что российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление ВСУ.

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Семен Александров
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