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11:36, 11 мая 2023Экономика

Налоги за самозанятых задумали платить по-новому

«Ведомости»: обязанность платить налоги за самозанятых могут передать маркетплейсам

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

В специальной рабочей группе по труду и соцполитике при Госдуме задумались о новом механизме уплаты налогов за самозанятых. Как сообщает газета «Ведомости», возложить эту обязанность предполагают на цифровые платформы занятости, площадки — посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как, например, агрегаторы «Яндекса».

С такой инициативой выступили в Минтруде, окончательное решение пока не принято, но вероятность положительного исхода велика. Однако многое будет зависеть от позиции Федеральной налоговой службы.

В качестве меры борьбы с неформальной занятостью в России был введен налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Как пилотный проект он появился в 2019 году сначала в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Позднее режим распространили на всю страну. Самозанятыми в России стали в основном таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты.

Размер налоговой ставки при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов. По разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 миллионов до 20 миллионов человек.

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Платон Щукин
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