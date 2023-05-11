Тренер сборной Аргентины дал совет Месси по выбору клуба
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони дал совет нападающему команды Лионелю Месси по выбору клуба. Слова специалиста приводит Goal со ссылкой на телеканал Al-Kass.
«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками. Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым, а он нужен нам счастливым», — заявил Скалони.
3 мая L’Equipe сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен», за который Месси играет в сезоне-2022/2023, отказывается продлевать контракт с форвардом. Ранее Footmercato рассказало о намерении футболиста вернуться в «Барселону».
Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.