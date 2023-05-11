Тренер сборной Аргентины дал совет Месси по выбору клуба

Скалони посоветовал Месси выбрать клуб, где ему будет комфортно с партнерами по команде

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони дал совет нападающему команды Лионелю Месси по выбору клуба. Слова специалиста приводит Goal со ссылкой на телеканал Al-Kass.

«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками. Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым, а он нужен нам счастливым», — заявил Скалони.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен», за который Месси играет в сезоне-2022/2023, отказывается продлевать контракт с форвардом. Ранее Footmercato рассказало о намерении футболиста вернуться в «Барселону».

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.