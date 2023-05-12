В Германии призвали запретить выдачу виз российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии Фезер призвала запретить выдачу виз российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала запретить выдачу виз российским спортсменам. Ее слова приводит Die Welt.

Фезер попросила Министерство иностранных дел поддержать ее, чтобы не позволить россиянам въехать в Германию. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы Россия не могла использовать спортивные площадки в качестве средства пропаганды.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности допуска к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. После этого ряд федераций последовали рекомендациям МОК.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами при допуске на турниры из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.

