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19:01, 12 мая 2023Спорт

В Германии призвали запретить выдачу виз российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии Фезер призвала запретить выдачу виз российским спортсменам

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала запретить выдачу виз российским спортсменам. Ее слова приводит Die Welt.

Фезер попросила Министерство иностранных дел поддержать ее, чтобы не позволить россиянам въехать в Германию. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы Россия не могла использовать спортивные площадки в качестве средства пропаганды.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности допуска к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. После этого ряд федераций последовали рекомендациям МОК.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами при допуске на турниры из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.

Анастасия Борисова
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