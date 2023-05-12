Певица Биби Рекса показала фигуру в купальнике с глубоким декольте на фото с отдыха

Американская певица Биби Рекса показала фигуру на снимке в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающей 10,7 миллиона подписчиков.

32-летняя поп-исполнительница разместила фотографию с отдыха, на которой она позирует в купальнике бренда Dolche&Gabbana черного цвета с глубоким V-образным декольте и золотыми буквами DG на поясе. При этом волосы знаменитости были распущены, а на лице отсутствовал макияж. От аксессуаров она также отказалась.

Поклонники восхитились внешним видом Рексы в комментариях под публикацией. «Просто вау», «Красотка!», «Я во сне?», «Самая сексуальная», «Даже не верится», «Обожаю тебя», «Красивая», — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам. Исполнительница разместила скриншот, на котором показала популярный поисковый запрос, связанный с ее персоной. Выяснилось, что поклонники часто ищут информацию о весе знаменитости. «Я не злюсь, потому что я действительно набрала вес. Но в целом это ужасно. Я очень расстроилась», — пожаловалась она в публикации.